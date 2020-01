Libération du camp d'Auschwitz : derrière l'image, le témoignage des survivants

Derrière la clôture de fils barbelés, 13 enfants juifs, le regard fixe de ceux qui ont vu et vécu trop d'horreurs. Les 13 enfants ont été découverts à Auschwitz le 27 janvier 1945. Paula Lebovics avait 12 ans. "Un soldat m'a prise dans ses bras, il s'est assis en me berçant et il pleurait. Quelqu'un qui prenait soin de moi ? C'était la première fois que je ressentais ça", raconte-t-elle en 1993. En janvier 1945, l'Armée rouge lance une offensive contre les armées du Reich sur le front de l'Est. Le 27 janvier, les Soviétiques tombent sur Auschwitz sans savoir qu'il s'agit du plus grand camp d'extermination nazi.

"Leurs regards étaient vides"

Il y a là 7 000 personnes qui errent entre la vie et la mort. Des survivants filmés par des cameramans russes. Parmi eux, Alexander Vorontsov : "C'était pratiquement des squelettes, recouverts de peau. Leurs regards étaient vides", confie-t-il en 1985. À 15 ans, Gabor Hirsch ne pesait que 27 kilos. Eva Kor et sa soeur jumelle Miriam avaient servi de cobayes au docteur nazi Mengele. Eva et Miriam ont construit une famille comme tous les enfants de la photo.