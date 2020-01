Emmanuel Macron en Israël : après l'altercation, les commémorations

Les choses se sont globalement bien passées avec la police israélienne, que ce soit dans la partie chrétienne de la vieille ville de Jérusalem, au Mur des Lamentations ou encore sur l'esplanade des Mosquées, le lieu saint musulman, assure l'envoyé spécial à Jérusalem de France Télévisions, Jeff Wittenberg, mercredi 22 janvier.

Macron, Poutine...

En quatre heures, et de façon totalement improvisée, Emmanuel Macron a choisi d'aller sur tous ces lieux saints pour marquer l'intention qu'il a de militer pour le dialogue et la paix au Proche-Orient. Mais cette image d'altercation va rester. Jeudi, peut-être qu'une autre image s'imposera, celle de cette dizaine de chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir pour célébrer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau. Emmanuel Macron y assistera, ainsi que le président russe Vladimir Poutine notamment.