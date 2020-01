DIRECT. Paris : Emmanuel Macron inaugure le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron inaugure, lundi 27 janvier, le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah, à Paris. Il s'agit d'un monument où figurent les noms des juifs déportés de France lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et survient à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Suivez cette inauguration dans notre direct.

Un mur inauguré en 2005 et renové en 2019. Le Mur des Noms est composé de trois pans en pierres de Jérusalem. Il a été inauguré en 2005 par Jacques Chirac et Simone Veil. Il a dû subir des travaux de rénovation de mai 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019. Sur ce mur ont été gravés les noms des 76 000 Juifs, dont 11 000 enfants, déportés de France pendant la Seconde Guerre mondiale, entre mars 1942 et août 1944.

Des noms ajoutés et d'autres corrigés lors de la rénovation. Le quotidien La Croix relève que la rénovation a permis d'ajouter 175 noms manquants, ainsi que "1 498 dates de naissance et de modifier l'orthographe de 1 823 noms et 1 097 prénoms".

Edouard Philippe en Pologne. Au même moment, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, le Premier ministre représente la France à la cérémonie internationale prévue à Auschwitz, en Pologne.