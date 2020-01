DIRECT. 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz : regardez les commémorations à Jérusalem

#GLORIA Quelque 1 500 personnes ont été évacuées dans les Pyrénées-Orientales, et plus de 250 dans l'Aude, à la suite de la tempête Gloria, qui frappe le sud de la France après avoir fait sept morts en Espagne, indiquent les préfectures. Plus d'un millier de foyers sont privés d'électricité dans les Pyrénées-Orientales. L'ensemble des transports scolaires et voyageurs sont suspendus pour toute la journée sur l'ensemble du département.