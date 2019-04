Auschwitz-Oradour : les lieux de mémoire appellent leurs visiteurs à la décence

Ces photos de visiteurs marchant sur les rails qui emmenaient les trains remplis de prisonniers directement au cœur du camp d’extermination nazi d’Auschwitz pullulent sur internet. Des clichés qui sont souvent l’œuvre d’adolescents habitués à se mettre en scène en permanence quel que soit le lieu pour publier la "bonne photo" sur Instagram ou Snapchat.

Mais ici où plus d’un million de femmes, d’hommes et d’enfants ont été tués par le régime nazi, cette insouciance passe mal et révolte ceux qui perpétuent le souvenir des victimes du nazisme.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl