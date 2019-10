ZEITZEUGEN GESUCHT. Sie waren am Tag des Mauerfalls in Berlin? Erzählen Sie uns von ihrer Beteiligung an diesem historischen Ereignis

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums dieses historischen Ereignisses am Samstag, den 9. November, möchte franceinfo von Ihnen hören, ob Sie an diesem Tag vor Ort waren - egal ob Sie damals in Frankreich oder Deutschland lebten.

Une personne visite l'East Side Gallery, une partie du mur de Berlin (Allemagne), le 8 novembre 2018. (ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AGENCY / AFP)