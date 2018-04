VIDEO. Strasbourg-Kehl : main dans la main

Face à Strasbourg, de l'autre côté du pont de l'Europe, Kehl et ses 35 000 âmes. Désormais, avec le tramway, cette paisible petite ville allemande est à 20 minutes du centre de Strasbourg. D'ici à la fin de l'année 2018, la ligne ira jusqu'à la mairie de Kehl. Sa mise en place, en 2017, n'a pas été de tout repos, à cause de la différence des systèmes de rails français et allemand, et du casse-tête du ticket à tarif unique.

Cette nouvelle liaison qui rend plus familier l'autre côté de la frontière, c'est le bébé de Roland Ries. Le maire de Strasbourg est aussi vice-président de l'Eurodistrict. Créée en 2015, l'agglomération transfrontalière se veut "un territoire européen pilote pour favoriser les échanges transfrontaliers et développer des projets".

"Faire du Rhin ce que la Seine est à Paris"

Depuis quelque temps, Strasbourg envisage de s’étendre à l’est jusqu’à englober la ville de Kehl. L'objectif, c'est qu'on ne sente plus la frontière. Le Rhin est là, mais l'espace est commun. Rapprocher les populations, c'est l'obsession du maire de Strasbourg, qui veut "créer le lien entre ces deux rives du Rhin, et faire du Rhin ce que la Seine est à Paris". L'Eurodistrict offre, selon lui, une chance de "réparer les cicatrices de l'Histoire". Mais le chemin reste semé d’embûches…

Un reportage d'Isabelle Baechler et Bruno Vignais, diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 18 avril 2018.