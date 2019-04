VIDEO. Lois contre le plastique, protection des papillons… Les 5 bonnes nouvelles pour la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

1 Le retour des papillons monarques

La population de papillons monarques ne bat plus de l'aile. Entre la fin des années 1990 et 2014, le nombre d'individus migrants entre le Canada et le Mexique était passé de 1 milliard à 35 millions. Mais en 2018, grâce aux efforts des gouvernements américain et mexicain, le nombre de papillons monarques hibernant dans les forêts mexicaines a augmenté de 144 %.

2 Les abeilles bavaroises

En Bavière, les citoyens ont obtenu gain de cause. Dans une pétition qui a rassemblé 1,75 million de signataires, ils ont notamment demandé à ce que 20 % des terres agricoles soient conformes aux normes biologiques d'ici 2025 et que 10 % des espaces verts soient transformés en prairies de fleurs sauvages. La liste de mesures a été adoptée dans son intégralité par le Land.

3 La Tanzanie contre le plastique

Le gouvernement tanzanien mène une guerre contre la pollution. En effet, il sera bientôt interdit de produire, d'importer ou de vendre des sacs plastiques dans tout le pays. "La réglementation est prête à être publiée", a annoncé January Makamba, ministre de l'Environnement. La Tanzanie rejoindrait ainsi la soixantaine de pays qui ont mis en place des mesures similaires.

4 Restriction du forage pétrolier américain

Donald Trump aurait "outrepassé" son autorité. En effet, aux États-Unis, la juge fédérale Sharon Gleason vient de revenir sur la décision du Président d'autoriser un forage pétrolier offshore dans l'océan Arctique. Grâce à son action, il est dorénavant interdit de forer dans 98 % de la zone de l'océan Arctique contrôlée par les États-Unis.

5 Investissements dans le solaire et l'éolien

La Norvège se tourne vers l'énergie verte. Le gouvernement va consacrer plus d'argent aux énergies renouvelables et moins aux énergies fossiles. En effet, le fonds national d'investissement a récemment annoncé qu'il allait retirer ses investissements dans 134 sociétés de prospection pétrolière et gazière pour s'orienter davantage vers les énergies solaires et éoliennes. Plusieurs milliards d'euros pourraient être investis.