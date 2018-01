VIDEO. Ils rêvent d'Allemagne

L'Allemagne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés au monde : elle a réussi à absorber 1,2 million de réfugiés en deux ans, et continue de faire rêver les migrants. Le BAMF, l'équivalent de l'OFPRA en France, ne met plus que deux mois pour traiter les demandes d'asile. Reportage du magazine "Avenue de l'Europe" sur les secrets de l'intégration à l'allemande.

A l'école allemande des réfugiés

A Munich, une école unique en Europe est réservée aux réfugiés. A leur sortie, neuf sur dix trouvent un emploi. Les mineurs non accompagnés bénéficient d'un traitement spécial. Rien n'est tabou, y compris l'éducation sexuelle, pour une population particulièrement vulnérable face au sida. Mais l'Allemagne s'apprête à serrer la vis. Dès 2018, le pays se limitera à 180 000 migrants par an.

Un reportage de Geneviève Roger et Loïc Lemoigne, diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 24 janvier 2018.