Ursula von der Leyen : du ministère de la Famille à la Défense, qui est la nouvelle présidente de la Commission européenne ?

Élue de justesse par les députés, Ursula von der Leyen devient la première femme à la tête de la Commission européenne. Un retour à Bruxelles pour cette Allemande née dans la capitale belge. "Pour moi c'est comme revenir à la maison", a-t-elle confié à l'issue du vote mardi 16 juillet. Cette gynécologue de formation est mère de sept enfants et a toujours mis un point d'honneur à conjuguer sa vie familiale et sa carrière. Elle en fait un combat lorsqu'elle entre en politique au ministère de la Famille. Promue au gouvernement fédéral, elle crée 500 000 places de crèche et met en place un salaire parental, contre l'avis de son parti la CDU.

Un bilan mitigé à la Défense

Son bilan comme ministre de la Défense pendant six ans est plus mitigé. Ses adversaires lui reprochent le matériel vieillissant de l'armée, un problème de commandement et une affaire de favoritisme dans un contrat de consultant qui fait encore l'objet d'une enquête parlementaire. Cela fait d'elle l'un des ministres les moins populaires du gouvernement Merkel. Ursula von der Leyen prendra ses fonctions en novembre prochain.

