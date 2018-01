Tempête David : dégâts aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne

Aux Pays-Bas, des rafales à 140 km/h se sont engouffrées jusque dans les centres-ville, surprenant les cyclistes et jetant au sol plusieurs piétons. On ne compte plus les toitures arrachées et les chutes d'arbres à travers le royaume. Trois personnes sont mortes écrasées. Le réseau routier a été chaotique tout au long de la journée, de nombreux axes ont été coupés, le port de Rotterdam a été touché, des containers ont été renversés. L'aéroport d'Amsterdam Schipol a dû supprimer 260 vols après des atterrissages de plus en plus périlleux. "Mon pire atterrissage", témoigne une voyageuse.

L'Allemagne et la Belgique touchées

Le nord de l'Allemagne aussi a été frappé par la tempête David : trois morts, dont un pompier. Le transport ferroviaire a été interrompu une partie de la journée, les passagers bloqués dans les gares. La Belgique n'a pas échappé non plus à la tempête : un mort et d'importants dégâts matériels.

