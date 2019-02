Télécoms : faut-il se méfier du géant chinois Huawei ?

Faut-il confier les clés des futurs réseaux 5G aux Chinois ? C’est la question que se posent la France, l'Europe et les États-Unis, car la Chine est leader dans cette technologie qui doit notamment réduire la fracture numérique dans les campagnes. Et le constructeur Huawei est devenu la vitrine de cette ambition chinoise. Car si la 5G promet une révolution, Huawei en est l'acteur majeur. Proche du régime chinois, l'entreprise crispe les Américains et divise l'Europe.

L'Europe divisée

Ainsi, l'Espagne a confié à Huawei la mise en place d'un futur réseau 5G. L'Allemagne et le Royaume-Uni quant à eux hésitent, mais n'excluent pas cette option. En France, les députés veulent une loi pour contrôler les entreprises en charge des futurs réseaux 5G. Le but est d'éviter "une prise de contrôle par des États malveillants", avance une députée de la majorité.

