Strasbourg : une ville déjà ciblée par des attentats

Le marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) est l'un des symboles de la ville, mais aussi la cible de terroristes. Le lieu est placé sous très haute sécurité depuis les attentats de 2015, et même bien avant. En 2000, déjà, une attaque visait le marché de Noël. Quatre hommes liés à Al-Qaïda sont arrêtés à Francfort (Allemagne) alors qu'ils s'apprêtaient à déposer une bombe au pied de la cathédrale, la nuit de la Saint-Sylvestre. Seize ans plus tard, en 2016, la France est en pleine vague terroriste. Un groupe de jihadistes est interpellé dans la ville alsacienne et des pistolets semi-automatiques sont retrouvés à leur domicile.

10% des fichés S résident dans le Bas-Rhin

Alors, Strasbourg serait-elle une cible privilégiée des terroristes ? Selon les services de renseignements, il y aurait bien une filière strasbourgeoise. L'un des assaillants du Bataclan à Paris en faisait partie. Plus récemment, en septembre dernier, un jeune homme d'origine tchétchène a été arrêté chez ses parents à Strasbourg. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat dont la cible reste inconnue. Selon le maire de la ville, 10% des fichés S à l'échelle nationale résideraient dans le Bas-Rhin.

