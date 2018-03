SNCF : le match France-Allemagne

Sur la ligne Paris-Stuttgart circulent des trains français et allemands. Nous avons voulu les comparer en prenant le TGV à l'aller et son équivalent allemand, ICE, au retour. À bord, en seconde classe, côté français, le confort est au rendez-vous, avec à la disposition des voyageurs une prise électrique, une lumière individuelle, un accoudoir et une tablette. Des éléments que l'on retrouve dans les rames de la Deutsche Bahn, à l'exception de la liseuse, qui manque à l'appel. Le wi-fi est disponible d'un côté comme de l'autre. Par contre, dans un train allemand, on vous propose en plus des programmes et des films gratuits ou payants.

Les cheminots français plus productifs

Quant au personnel, il est aussi serviable de part et d'autre, mais leur nombre diffère sensiblement selon la compagnie. Tandis que la SNCF emploie 149 000 salariés, la Deutsche Bahn emploie 196 000 personnes. Les cheminots de la SNCF sont plus productifs : pour faire fonctionner un kilomètre de voie, seulement cinq salariés sont nécessaires côté français, contre six côté allemand. Point de wagon-bar à bord des ICE allemands, mais de vrais wagons restaurants, avec tables, banquettes, vaisselle en porcelaine et bière à la pression. Pour la vitesse, match nul : nous avons dépassé les 300 km/h à bord des deux trains. La Deutsche Bahn et la SNCF ont encore trois ans pour fourbir leurs armes en vue de l'ouverture à la concurrence des lignes à grande vitesse prévue pour 2021.

