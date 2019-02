Seconde Guerre mondiale : la bande son de l’armistice de 1940 retrouvée

"Au nom du Führer, la France est vaincue". Le 22 juin 1940, cette voix signe la défaite totale des forces françaises. 79 ans après, un enregistrement de cet armistice refait surface en Allemagne. C'est un collectionneur français qui a acquis ces 45 disques pour quelques milliers d'euros.

Des enregistrements à l'insu des Français

Pour parachever sa victoire, Adolf Hitler a choisi le même décor et le wagon où l'Allemagne a signé sa capitulation en 1918. Il exige que les négociations soient enregistrées à l'insu des représentants français. Six heures d'enregistrement, d'échanges, de silence, d'hésitations, de menaces et d'exigences qui seront transmis au maréchal Philippe Pétain. Dans le chaos de la fin de la guerre, ces archives ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Le témoignage sonore d'une période dramatique de l'histoire de France.

