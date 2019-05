Résultats européennes 2019 : poussée des Verts en Allemagne, défaite de Syriza en Grèce... Découvrez comment ont voté nos voisins

Le scrutin de dimanche a livré son lot de surprises dans les principaux pays de l'Union européenne.

Une participation en hausse et des surprises. Les premières estimations réalisées par le Parlement européen et Kantar pour les élections européennes ont été dévoilées depuis 19 heures pour plusieurs pays, dimanche 26 mai.

Allemagne, Autriche, Grèce, Pologne... Découvrez comment ont voté nos voisins.

En Allemagne

Ce scrutin était crucial pour la première puissance économique de l'UE alors que la politique de la chancelière allemande, Angela Merkel, est contestée depuis plusieurs mois. Avec 28,60% des voix, c'est la coalition CDU-CSU – le camp de la chancelière – qui est la première force politique à l'issue du scrutin. Elle est suivie par les Verts, qui comptabilisent 20,90% des voix. Le Parti écologiste continue ainsi sa percée, suivi par le SPD (15,30%) et l'AfD (extrême droite) qui obtient 10,80% des voix, selon les premières estimations du Parlement européen réalisées avec Kantar Public.

En Autriche

Le scrutin était particulièrement observé en Autriche, où la coalition entre la droite conservatrice du chancelier Sebastian Kurz (ÖVP) et l'extrême droite (FPÖ) a récemment été fragilisée par "l'affaire d'Ibiza". Le vice-chancelier et leader du FPÖ Heinz-Christian Strache, accusé d'avoir proposé des contrats publics à la fausse nièce d'un oligarche russe en échange de financements cachés de son parti, a quitté l'ensemble de ses fonctions dans la lignée de ce scandale, tout comme quatre autres ministres d'extrême droite.

Avec 34,50% des voix, les conservateurs de l'ÖVP arrivent en tête et obtiennent 7 sièges au Parlement européen, selon les premières estimations du Parlement menées avec l'institut Kantar Public. L'ÖVP est suivi du Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ), qui recueille 23,50% des suffrages et envoie 5 eurodéputés à Strasbourg et Bruxelles. Le FPÖ, largement mis à mal par "l'affaire d'Ibiza", arrive troisième avec 17,50% des voix et 3 élus, contre 4 il y a cinq ans. Les Verts (Grüne), avec 13,50% des votes, obtiennent 2 sièges au Parlement européen, contre 3 en 2014. Le parti libéral Neos recueille, de son côté, 8% des voix, et un seul siège, comme en 2014.

En Grèce

Les conservateurs du parti Nouvelle démocratie ont remporté, dimanche, les élections européennes en Grèce, avec 34% des voix. Une victoire obtenue aux dépens du parti de gauche Syriza du Premier ministre, Alexis Tsipras, qui a récolté 27% des suffrages, selon les estimations Kantar pour le Parlement européen. C'est une sévère déconvenue pour le parti du Premier ministre grec, d'autant plus que des élections législatives doivent avoir lieu en octobre.

En Pologne

La victoire est sans appel pour le parti conservateur Droit et Justice (PiS), déjà au pouvoir en Pologne. La formation eurosceptique récolte 42,40% des voix, ce qui lui permet d'envoyer 24 eurodéputés à Strasbourg et à Bruxelles. La Coalition européenne, qui réunit six partis écologistes, sociaux-démocrates ou centristes, est arrivée en deuxième place avec 39,1% des voix. Elle obtient ainsi 22 sièges au Parlement européen.