Reportage "Grâce à son programme, l’AfD va changer les choses" : dans l'est de l'Allemagne, l'extrême droite séduit avant les élections régionales

Deux scrutins régionaux ont lieu en Saxe et en Thuringe, dans l’est de l'Allemagne, dimanche 1er septembre. Dans ces bastions de l’extrême droite, l’AfD pourrait avoisiner les 20% et arriver en tête, selon les derniers sondages. Après avoir remporté plusieurs mairies, l’AfD espère bien décrocher sa première région. La ville de Pirna, près de Dresde, en Saxe, 40 000 habitants, est la première commune de taille moyenne à être dirigée par un maire élu avec le soutien de l’extrême droite.

Les bras chargés de courses sur le parking du supermarché, Veronika, 66 ans, a fait son choix depuis longtemps : l’ancienne infirmière votera pour l’extrême droite. "Les demandeurs d'asile, les réfugiés d'Ukraine, ils sont mieux traités que nous. On leur offre tout : un appartement, le coiffeur, des places en crèche, et on leur donne même de l’argent. C’est injuste, et ça doit changer", se justifie Veronika.

Dans son bureau qui donne sur la place du marché, Tim Lochner, le maire élu sous les couleurs de l’AfD, est confiant. Malgré les récents scandales qui ont éclaboussé le parti, il prédit une victoire. "L’essence est deux fois plus chère, l’alimentation a doublé au cours des cinq, six dernières années et pour l’énergie, c’est à peu près la même chose. Le gouvernement fait toujours le mauvais choix. Je n'ai constaté aucune amélioration ces derniers mois et l'AfD, grâce à ce programme, va changer les choses", espère l'élu.

Un parti de "nazis"

Avec 38,5% des suffrages au second tour, le maire a été élu confortablement en décembre dernier. Mais sans la voix de Ralph pour qui "ce sont des nazis qui mettent en danger la démocratie. Je suis né et j’ai grandi dans l’ex-Allemagne de l’est et je sais ce que veut dire le mot dictature, explique Raph. On dirait que beaucoup l’ont oublié ou qu’ils refusent d’y réfléchir. La démocratie est un bien précieux, même si elle ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. "

Dans la circonscription numéro 50, Ralph Wätzig, se présente sous la bannière du parti social-démocrate d’Olaf Scholz, le chancelier allemand. Le candidat est un peu désemparé par l’avance de l’extrême droite dans les sondages. "On n’est pas dans un pays au bord du gouffre et dans lequel plus rien ne fonctionnerait. Le pic d’inflation est derrière nous, les prix de l’énergie ont retrouvé leur niveau d’avant la guerre en Ukraine. Les allocations logement ont été augmentées, les allocations familiales aussi", plaide-t-il.

"J'ai du mal à comprendre d’où viennent cette peur, cette déception et cette colère." Ralph Wätzig, candidat social-démocrate à franceinfo

En cas de victoire, l’AfD devra trouver un allié pour former une majorité et diriger la région de Saxe. Une alliance que tous les autres partis excluent, jusqu’à présent.