Relation franco-allemande : le secrétaire d'État Clément Beaune opposé à une "fédération" unique et à un siège commun à l'ONU

Le secrétaire d'État français chargé des Affaires européennes Clément Beaune n'est "pas favorable" à la création d'une fédération franco-allemande et à la possibilité d'avoir un siège commun pour la France et l'Allemagne à l'ONU, idées émises par l'ancien député vert européen Daniel Cohn-Bendit.

Jeudi 17 septembre sur France Inter, Clément Beaune déclare ne pas "aimer" le mot "fédération", "parce que je crois que c'est compliqué, que ça fait peur". "Je ne crois pas que ce soit dans une forme de dilution, de mêmes passeports", dans "une espèce de grande fusion" qu'il faut opérer le rapprochement entre la France et l'Allemagne, a justifié Clément Beaune.

Un siège commun serait "un immense cadeau à l'extrême droite"

Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes n'est "pas favorable" non plus à l'idée d'un siège commun à l'ONU pour les deux pays. "Je crois que les choses marchent dans l'autre sens. C'est quand vous avez unifié vos politiques extérieures que vous avez une représentation commune sur un sujet aussi sensible. Si on fait ça aujourd'hui, je crois que c'est un immense cadeau à l'extrême droite parce que ça sera instrumentalisé pour dire 'vous voyez, ces gens là, ce sont les Européens naïfs'".