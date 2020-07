Relance économique : l’Union européenne dans l’urgence

La situation économique devient urgente en Europe. La crise sanitaire a fait plonger de nombreux pays dans une position très difficile. "9%, cela correspond au taux de chômage que devrait atteindre l’Union européenne d’ici la fin de l’année. À titre de comparaison, il était à 7,4% en mars dernier", précise le journaliste Naoufel El Khaouafi. Il précise également que la Banque centrale européenne prévoit un recul du PIB de 8 à 12% d’ici la fin de l’année.

Un plan de relance économique contesté

Moins touchés que d’autres pays par la crise, quatre pays s’opposent au plan de relance économique proposé par la France et l’Allemagne. Il s’agit des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark et de l’Autriche. Ils préféreraient que l’Union européenne favorise les prêts plutôt que les subventions et voudraient imposer des conditions assez strictes comme une réforme fiscale dans certains pays, à l’image de l’Italie.