Réforme de la zone euro : "Angela Merkel n'a pas le ressort pour engager ce débat en Allemagne"

La députée européenne socialiste Pervenche Berès a estimé jeudi sur franceinfo qu'"il faut avoir en tête que si l'euro devait disparaître demain, le premier pays qui serait atteint, c'est l'Allemagne".

Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont réunis jeudi 19 avril à Berlin. Le président français veut réformer en profondeur la zone euro, mais Angela Merkel freine ses ambitions. "Angela Merkel n'a pas le ressort pour engager ce débat en Allemagne", estime sur franceinfo Pervenche Berès, députée européenne socialiste pour la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, coordinatrice pour le groupe S&D (Alliance progressiste des socialistes et démocrates) de la Commission économique et monétaire .

franceinfo : Que se passe-t-il entre la France et l'Allemagne ?

Pervenche Berès : Entre la France et l'Allemagne, c'est une vieille histoire de couple et dans ce couple on a, depuis le passage à l'euro, un peu l'impression que l'Allemagne résiste avec l'idée qu'on a des règles, qu'il suffit de les appliquer et que ce sera bien. La France est impatiente sur le thème de l'Europe, cela ne suffit pas. Il faut un gouvernement économique pour discuter des politiques économiques, faire des choix. Ce débat, qui dure depuis tant d'années et coûte si cher à la zone euro, se poursuit dans le couple Merkel-Macron.

Emmanuel Macron veut renforcer la zone euro en cas de future crise. Est-ce que le fond du problème tient au fait que l'Allemagne ne veut pas payer ?

Il y a un moment où il faudra qu'on nous explique qui paie quoi parce que lorsque la France intervient en Syrie, je vois le parti de madame Merkel saluer cet engagement de la France. Est-ce que la nouvelle conception de la solidarité par la CDU, c'est "la France paiera" ? Il faut avoir en tête que si l'euro devait disparaître demain, le premier pays qui serait atteint, c'est l'Allemagne. Madame Merkel a un problème de politique intérieure très fort à résoudre. Au fond, elle n'a pas le ressort pour engager ce débat en Allemagne.

Angela Merkel doit gouverner avec son camp, les conservateurs, et les socio-démocrates qu'on pourrait imaginer plus réformateurs. Pourquoi le leader des socio-démocrates ne soutient-il pas Emmanuel Macron ?

Udo Bullmann, le président du groupe socialiste allemand au Parlement européen, a interpellé Emmanuel Macron en lui demandant avec qui il voulait travailler. Est-ce que vous voulez travailler uniquement avec Angela Merkel ou aussi avec le SPD (Parti social-démocrate) ? Je crois que la responsabilité de la France et d'Emmanuel Macron est de trouver les outils pour convaincre l'Allemagne de bouger là-dessus.