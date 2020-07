Porsche s’associe à 9 entreprises françaises pour relancer son marché

Elles font partie de l’élite du pays aux yeux de Porsche. 9 entreprises françaises ont été désignées pour conseiller, collaborer avec le constructeur allemand. Elles doivent tenter d’apporter des idées innovantes sur les nouvelles manières de concevoir un véhicule, le tout en prenant à la fois en compte l’aspect technique, mais aussi d’autres facteurs comme ceux environnementaux. Elles sont notamment soutenues par BPI France, la banque publique d’investissement.

Favoriser la relance du marché européen

Cette collaboration franco-allemande doit à la fois profiter aux deux pays, mais plus globalement, à la zone européenne. "L’industrie et la relance par l’Europe d’une part, et en particulier par le marché allemand, est absolument indispensable pour retrouver l’équilibre et une croissance durable à moyen terme au sein du marché européen", explique Pedro Novo, directeur export de BPI France.

