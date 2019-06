Peinture : portrait d'un prodige allemand

À l'âge où les enfants dessinent encore des maisons et des bonshommes, Mikail Akar, 6 ans, est déjà considéré comme un petit maître de l'art abstrait. Ses toiles se vendent près de 5 000 euros. Le jeune garçon a déjà des gestes précis et une assurance déconcertante. Lorsqu'on lui demande quel est son artiste préféré, Mikail ne se démonte pas. "Moi-même. Et sinon ? Jean-Michel Basquiat, Jackson Pollock et Michael Jackson", détaille-t-il.

Les parents découvrent par hasard le talent de leur fils

Les vernissages de l'enfant sont des événements en Allemagne. Il est un phénomène selon les critiques d'art. Les journaux multiplient les portraits. La mère et le père de Mikail ne sont pas des artistes. C'est par hasard qu'ils découvrent le talent de leur fils, en postant une peinture sur Facebook. Des milliers de commentaires positifs ont afflué. "Je me suis demandé si la toile était un coup de chance ou du talent. Et puis, il y en a eu d'autres et mes doutes se sont envolés", explique le père de l'artiste.

