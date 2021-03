Nucléaire : l’Allemagne a-t-elle tenu son engagement de fermer ses centrales ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

L’Allemagne a-t-elle tenu son engagement de sortir son nucléaire ? "C’est en passe d’être tenu, informe Laurent Desbonnets, journaliste France Télévisions, en duplex depuis Berlin (Allemagne) pour France 2, mercredi 10 mars. Les dernières centrales allemandes doivent fermer avant la fin de l’an prochain, et on a régulièrement ici des images de démolition de tours de refroidissement."

Exploitation des centrales à charbon

Le nucléaire ne représente "plus que 11 % de l’électricité produite en Allemagne", ajoute le journaliste, contre 22 % il y a dix ans. Le renouvelable et notamment l’éolien a permis de compenser, mais pas seulement. "L’Allemagne continue d’exploiter de gigantesques mines et centrales à charbon très polluants, indique Laurent Desbonnets. Le charbon, c’est toujours plus de 35 % de l’électricité ici." Une stratégie bien différente de la France donc, "où seule la centrale de Feissenheim (Haut-Rhin) a été fermée" et où "plus de 70 % de l’électricité vient toujours du nucléaire", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT