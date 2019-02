Nouvelle faillite d'une compagnie à bas coûts avec Germania

Après des années de croissance à deux chiffres, les compagnies à bas coûts sont rattrapées par la fragilité de leur modèle économique. Mardi 5 février, les 37 avions de Germania sont restés définitivement cloués au sol. Deux explications : la compagnie s'est retrouvée prise en tenaille entre l'envolée du prix du carburant qui a augmenté de 50% en un an et la guerre des prix des billets. Résultat : plus aucune marge possible.

Un cap difficile à passer

Ces derniers mois en Europe, sept compagnies aériennes ont fait faillite. Avec des prix inférieurs de 30 à 50% à ceux des compagnies traditionnelles, elles n'avaient pas l'envergure nécessaire selon Emmanuel Combe, spécialiste en aéronautique. Même Ryanair est fragilisé par la concurrence. Pour la première fois depuis quatre ans, elle a perdu de l'argent au dernier trimestre et a entrepris une vaste réorganisation. Le trafic aérien devrait doubler ces quinze dernières années et les compagnies low cost les plus solides espèrent bien en tirer profit.