Mur de Berlin : un évadé de l'Est raconte comment il est passé à l'Ouest

Hubert Hohlbein a fui à la nage. Lorsqu'il avait 22 ans, en 1963, cet Allemand s'est évadé de Berlin-Est avec un tuba avant de rejoindre la RFA. Avec une dizaine d'autres jeunes, ils ont creusé un tunnel de 140 mètres pendant six mois. "Et puis on a fait passer ma mère, en sortant du tunnel elle était très nerveuse, elle avait déjà plus de 50 ans. Au début elle ne m'a même pas reconnu", explique l'ex-clandestin.

130 Allemands morts en tentant de rejoindre l'Ouest

Au total, 57 personnes parviennent à s'enfuir par ce tunnel, jusqu'à ce que la Stasi, la police politique de RDA, intervienne. "Dans la confusion, un policier de l'Est a été tué par ses propres coéquipiers, c'était il y a cinquante-cinq ans", se souvient avec émotion Hubert Hohlbein. Entre 1961 et 1989, au moins 130 personnes sont mortes en tentant de franchir le mur de Berlin. Le 9 novembre prochain, l'Allemagne célébrera les 30 ans de sa chute.

