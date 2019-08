Mur de Berlin : 58 ans après "les filles du mur" se revoient

Au mois d'août 1961, Berlin (Allemagne) est coupée en deux depuis quelques jours, mais l'envie de se voir est trop forte pour deux adolescentes séparées par un mur. Alors Kriemhild, 15 ans, habitante de l'Ouest rejoint sa copine d'école, Rosemarie, qui elle vit à l'Est. Quelques mots et des mains qui se serrent comme une passerelle au-dessus d'un mur encore en construction et qui va bientôt les séparer.

58 ans sans nouvelles de l'autre

En juin dernier les deux femmes se sont retrouvées et ont effectué la même pose , au même endroit. Le mur a certes disparu, mais leur émotion certainement pas. "Tous mes souvenirs sont bien présents, même après si longtemps. (...) C'est très fort", témoigne Rosemarie Badaczewski, ex-habitante de Berlin-Est. "La photo des filles du mur", c'est le titre de la photo, est devenue le symbole de ces vies séparées dans le Berlin de la guerre froide.