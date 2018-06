VIDÉO. Migrants : réunion de crise pour Emmanuel Macron et Angela Merkel

Angela Merkel et Emmanuel Macron sont à Berlin (Allemagne) mardi 19 juin pour un sommet franco-allemand où il est question de la crise des migrants. "Sur ce sujet, la France et l'Allemagne veulent afficher un front commun face au défi migratoire. Angela Merkel et Emmanuel Macron sont sur la même ligne : il faut apporter, disent-ils, 'des solutions communes, des solutions européennes'. Les deux dirigeants veulent initier un vaste plan de réformes dans l'Union : mieux protéger les frontières communes en renforçant l'agence Frontex, accélérer le traitement des demandes d'asile et les expulsions, donner plus d'argent aux pays de départ", explique le journaliste Amaury Guibert, en duplex sur place.

Un accord européen très compromis

"Sauf que toutes ces solutions, ça fait bientôt trois ans qu'elles sont sur la table, certaines ont déjà partiellement été mises en œuvre, mais ça n'a pas vraiment permis de répondre à la crise des réfugiés, ni surtout de calmer les dissensions qui existent aujourd'hui au sein des 28 pays de l'Union. Certains pays, justement, s'impatientent : il y a l'Autriche et l'Italie. Angela Merkel, elle, est confrontée à un conflit inédit avec son propre ministre de l'Intérieur, qui est le partisan d'une ligne très dure en matière d'asile. On voit mal, dans ces conditions, comment Emmanuel Macron et Angela Merkel vont pouvoir obtenir un accord avec leurs partenaires avant le prochain Conseil européen, un sommet crucial qui aura lieu en fin de semaine prochaine", conclut-il.

