Meurtre de Jonathan Coulom : l'affaire enfin résolue ?

Martin Ney, condamné à perpétuité en Allemagne pour avoir violé et tué plusieurs petits garçons entre 1992 et 2001, a avoué à son codétenu le meurtre de Jonathan Coulom, enlevé en avril 2004 et dont le corps avait été retrouvé six semaines plus tard.