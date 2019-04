Europe : quelle utilisation des référendums citoyens ?

C'est une petite réunion citoyenne qui se tient dans un garage au nord de Berlin (Allemagne), mais avec de grandes ambitions. Ces habitants ont décidé de lancer une pétition pour exproprier les grands groupes immobiliers qui possèdent plus de 3 000 logements dans la capitale. "Qui règne à Berlin ? Qui prend les décisions ? Est-ce nous les locataires ou les groupes qui marchent au rendement ?", s'interroge Michael Prütz, un militant. "Berlin est une ville avec 80% de locataires et nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation de Paris ou Londres où plus aucune personne normale ne peut habiter au centre-ville", s'emporte-t-il.

Les petits commerces éjectés

L'objectif est de recueillir 180 000 signatures soit 7% des électeurs. La ville aurait alors l'obligation d'organiser un référendum d'initiative populaire. "Nous soutenons à fond la pétition contre l'expropriation car à la fin, c'est de la légitime défense. Et je n'ai même pas parlé que les petits commerces sont dans la mouise. Après 20 ans, ils reçoivent une résiliation de bail et on leur dit : 'on n'a plus besoin de vous'", achève un militant, debout, micro en main.

Le JT

Les autres sujets du JT