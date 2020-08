Ligue des Champions : fin de l'aventure pour l'Olympique Lyonnais

Le retour à la réalité est difficile, après deux semaines de rêve éveillé, l'aventure de Lyon dans la Ligue des Champions est terminée. En demi-finale, le Bayern Munich s'est imposé trois buts à zéro mercredi 19 août, au soir. Les Allemands étaient trop forts, mais c'était à prévoir. "Pour un club comme Lyon c'est beau, on n'espérait pas battre City, encore moins la Juventus et on arrive jusqu'en demi-finale face au Bayern, c'est quand même exceptionnel" tempère un supporter.

Les Lyonnais soutiendront le PSG en finale

Pour Lyon, la Ligue des Champions s'arrête là. Maintenant, place au championnat mais pour l'entraîneur, Rudy Garcia, la transition va être dure : "C'est pas facile d'être dans le dernier carré de la Champions League, d'avoir battu la Juventus, sortie City, d'avoir fait deux exploits et de ne pas être en mesure de faire le troisième et de se replonger dans le championnat. Mais c'est là-dessus qu'il va falloir travailler sur le plan psychologique". Mais, en attendant la Ligue 1, la plupart des supporters lyonnais l'ont déclaré : dimanche lors de la finale de la Ligue des Champions, ils soutiendront le PSG.

