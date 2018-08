L’Eurozapping du Soir 3 : procès de la honte en Allemagne, interrogations en Italie

En Allemagne, une mère de famille vient d’être condamnée à 12 ans et demi de prison pour avoir prostitué son enfant sur internet. Cela fait la Une dans le pays. Son conjoint a écopé de la même peine. Via internet, et en échange de sommes d’argent conséquentes, le couple proposait à des internautes de profiter de l’enfant. Les associations dénoncent un jugement trop laxiste et demande aussi davantage explications. Six autres personnes ont été arrêtées.



L’Italie s’interroge après l’accident

En Italie, après l’accident d’un camion-citerne, les interrogations demeurent. L'explosion de ce camion sur une autoroute près de Bologne a choqué. Le Premier ministre, Giuseppe Conte, s’est rendu sur place et a tenu à rassurer, alors que des questions se posent autour de la responsabilité du chauffeur. L’accident a fait un mort et 145 blessés. Enfin en Grèce, l’hippocampe apprécie les eaux du nord-est du pays. Un groupe de plongeurs tente désormais de les protéger.

