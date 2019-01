Le gouvernement allemand exclut de limiter la vitesse à 130 km/h sur les autoroutes

L'Allemagne est le seul pays européen à disposer de tronçons d'autoroutes où la vitesse est illimitée.

Pas de limitation de vitesse sur les autoroutes... allemandes. Lundi 28 janvier, le gouvernement allemand a exclu de limiter la vitesse à 130 km/h sur les autoroutes, clôturant un débat lancé par une commission chargé de plancher sur les émissions de dioxyde de carbone. L'Allemagne est le seul pays européen à disposer de tronçons d'autoroutes où la vitesse est illimitée.

"Ce n'est pas dans l'accord de coalition" entre les trois partis qui gouvernement le pays, les démocrates-chrétiens de la chancelière Angela Merkel, ses alliés conservateurs bavarois CSU et les sociaux-démocrates, a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Les Allemands plus si attachés à la vitesse illimitée

Une "limitation de vitesse n'apporte pas grand-chose à l'équilibre climatique" et n'est pas un "instrument exceptionnel pour la protection du climat", a renchéri un porte-parole du ministère de l'Environnement. Une commission gouvernementale sur l'environnement avait récemment jugé au contraire que "des vitesses plus basses entraînent généralement une réduction des émissions de gaz d'échappement et des poussières".

Les Allemands eux-mêmes ne semblent plus si attachés à cette sacro-sainte vitesse illimitée sur les grands axes. 63% d'entre eux sont favorables à une limitation de vitesse, contre 36% qui y sont opposés, selon un sondage Emnid.