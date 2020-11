L'Eurozapping : l'Espagne prête à vacciner, la Suisse durement touchée par le coronavirus

L'Espagne est d'ores et déjà dans les starting block pour lancer sa campagne de vaccination. Le pays est le premier à annoncer son programme, et avec l'Allemagne, il ambitionne d'être un pionnier dans la plus vaste opération sanitaire d'Europe. "Nous sommes prêts, nos prévisions sont que dans presque tous les scénarii, une part importante de la population pourrait être vaccinée avec toutes les garanties d'ici le premier semestre 2021", a détaillé Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol.

Devoir de mémoire à Nuremberg

La Suisse broie du noir, frappée de plein fouet par la seconde vague. Elle est devenue un des pays les plus touchés au monde. La courbe des décès monte en flèche. Mais la Suisse reste optimiste : les stations de ski continuent à être ouvertes par exemple. En Allemagne, le procès de Nuremberg ne doit pas être oublié. 75 ans après, dans la ville, les bâtiments qui ont abrité les discours d'Hitler sont fermés et tombent en ruine. Ils vont être restaurés.