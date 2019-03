L'Eurozapping : à la Une chez nos voisins

En Grande-Bretagne, perpétuité pour un adolescent. Une petite fille de six ans avait été enlevée, violée et tuée par un garçon de 15 ans. Le tribunal de Glasgow (Écosse), l'a condamné à la prison à vie. Sans remords, les juges ont exigé une peine incompressible de 27 ans. Une peine exceptionnelle pour un mineur.

Aux Pays-Bas, percée de la droite populiste. Le Forum pour la démocratie était encore inexistant il y a deux ans. Parti anti-immigration et eurosceptique, il fait son entrée en force au Sénat. Un camouflet pour le Premier ministre de centre droit, Mark Rutte. Le tout dans un climat de tension après l'attentat à Utrecht.

Manifestation anti-robot

Enfin en Allemagne, une manifestation contre le danger des robots. Les spécialistes de la robotique ont lancé cette campagne dans les rues de Berlin. Ils dénoncent les programmes militaires qui visent à construire des robots armés qui peuvent tirer tout seuls. Avec les drones équipés de missiles, le danger relève de moins en moins de la science-fiction, selon eux.

Le JT

Les autres sujets du JT