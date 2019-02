Karl Lagerfeld : un personnage de roman

Des lunettes noires pour cacher son regard de myope, un catogan poudré avec du shampoing sec et une silhouette longiligne : Karl Lagerfeld a créé son propre personnage au fil des années. "C'est comme si j'étais ma propre marionnette. Je joue avec un personnage", avait déclaré Karl Lagerfeld en octobre 2004. Sa plus belle création, c'est lui même. Un personnage nourri de ses souvenirs de petit garçon et de ses envies.

Personnage populaire

Dans sa bibliothèque : plus de 300 000 ouvrages. L'amour de la lecture lui est venu d'une enfance solitaire. Karl Lagerfeld est un homme d'image. Chez Chanel, il était à la fois créateur et photographe. Dans le viseur de son appareil : des mannequins, des stars, des artistes, des footballeurs. Ses photos sont exposées. Karl Lagerfeld devient un personnage people, populaire dans les années 90. C'est l'époque des mannequins vedettes, comme Claudia Shiffer ou encore Naomi Campbell. Le couturier est le roi des podiums. Ce n'est plus un personnage, mais une marque.

Dans une boutique de Londres, il vend même des figurines à son effigie. Il pose pour une campagne de la sécurité routière. Au fil des années, Karl Lagerfeld s'est aussi constitué une armure. À côté des produits dérivés, on a aussi vu Karl au cinéma, dans son propre rôle, forcément.

