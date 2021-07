Inondations : pourquoi pleut-il autant au cœur de l'été ?

Le nord-est de la France, la Belgique et l'Allemagne connaissent des pluies diluviennes et des inondations catastrophiques qui ont entraîné des dégâts matériels importants et la mort de plusieurs personnes. Pourquoi pleut-il autant en plein cœur de l'été ? "Depuis le début de la semaine, on est dans ce qu'on appelle une situation de blocage avec une goutte froide qui est venue s'isoler sur la France", rapporte Myriam Seurat. Une goutte froide est une masse d'air froide, venue s'isoler au milieu d'une masse d'air chaude.





Le beau temps revient



"Cela a apporté beaucoup d'instabilité et ça s'est traduit notamment par des pluies persistantes et continues", rapporte Myriam Seurat. La situation est "remarquable" mais pas "exceptionnelle", explique-t-elle, la situation est déjà arrivée en 2011, 2014 et juin 2016 avec cette crue exceptionnelle de la Seine. "Depuis la mi-juin, il est tombé trois fois plus de pluies dans certaines régions comme Paris, Lyon, Strasbourg, que la normale à cette saison", explique Myriam Seurat. L'anticyclone va revenir par l'ouest, on attend donc du soleil et de la chaleur dès la semaine prochaine.