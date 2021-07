Inondations en Allemagne : jusqu'à 5 milliards d'euros de dégâts selon les assureurs

Les inondations catastrophiques qui ont touché l'ouest de l'Allemagne à la mi-juillet coûteront jusqu'à 5 milliards d'euros aux assureurs, a annoncé mercredi 21 juillet la fédération allemande des assurances.

Cela fait de la dépression "Bernd", qui a principalement touché les deux régions de Rhénanie, l'"une des plus dévastatrices du passé récent", a précisé Jörg Asmussen, directeur général de la fédération. Il a même estimé que l'année 2021 risquait de devenir la plus coûteuse pour les compagnies du secteur depuis 2013.

Presque tous les habitants de maisons individuelles et de logements collectifs du pays sont protégés contre les risques de tempêtes et de grêle, mais "seulement 46% sont protégés contre d'autres risques naturels tels que les fortes pluies et les inondations", a fait valoir la fédération.

Le gouvernement d'Angela Merkel a dans le même temps débloqué une première aide d'urgence de plusieurs centaines de millions d'euros pour soulager les sinistrés. Au total, 170 personnes sont mortes dans le pays lors de ces intempéries, selon le dernier bilan communiqué mercredi par les autorités allemandes.

Une nouvelle estimation des pertes sera publiée la semaine prochaine.