Inflation : ces pays européens durement touchés par la flambée des prix

Plusieurs pays européens sont frappés par l’inflation. C’est le cas notamment de l’Allemagne, ​de l’Italie et ​de l’Espagne.

Le beurre, l’huile ou les pâtes : le prix de ces trois produits de base de notre alimentation explose partout en Europe. En Allemagne, l’inflation culmine en mai à 7,9% sur un an. Les distributeurs disent n’avoir d’autre choix que de répercuter ​ces hausses sur les consommateurs. Le gouvernement allemand a donc débloqué 30 milliards d’euros pour soulager les ménages. À cela s’ajoute la flambée des prix de l’énergie. Berlin a aussi instauré une remise carburant de 30 centimes par litre pour l’essence et de 14 centimes pour le diesel.

8,7% d'inflation en Espagne

En Italie, l’inflation frôle les 7% en un an. Le gouvernement de Mario Draghi a aussi débloqué 30 milliards d’euros pour aider les Italiens dont les revenus sont inférieurs à 35 000 euros brut annuels. En Espagne, l’inflation a atteint 8,7% sur un an. Le gouvernement a également pris des mesures : un encadrement des loyers, une hausse du revenu minimum et une remise de 20 centimes d’euros par litre à la pompe.