Incivilités : l'Allemagne n'hésite pas à sanctionner les mauvais comportements

Les policiers patrouillent en civil dans les rues de Mannheim (Allemagne). Des agents, membres d'une brigade spéciale, font la chasse aux incivilités. "Vous savez pourquoi on vous contrôle ? Ici, il est interdit de jeter des mégots dans la rue", explique un policier. Le contrevenant écopera de 75 euros d'amende, et 25 euros de frais administratifs. Les policiers sévissent dès qu'ils aperçoivent des mégots, des emballages et des déchets abandonnés dans la rue.

Les incivilités portent atteinte au "sentiment de sécurité"

Les amendes, dont le montant augmente régulièrement, ne sont pas toujours bien acceptées par les habitants. Alors, les policiers sont équipés de menottes, d'une matraque et d'un spray lacrymogène. Pour les autorités, les petites incivilités ne sont pas anodines. "On veut seulement une sanction dissuasive. On sait que s'il y a des ordures, partout, cela porte atteinte au sentiment de sécurité dans la ville", justifie Christian Specht, le maire de Mannheim.

