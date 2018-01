"In the Fade" ou la douleur d'une mère après un attentat

Qui n'a pas eu peur en rentrant dans son quartier et en apercevant policiers et pompiers qu'un drame soit arrivé à ses proches ? La vie de Katia a été anéantie. Son mari turc et son fils ont été tués dans un attentat à la bombe en Allemagne. Si le jury du dernier Festival de Cannes a choisi de primer Diane Kruger, c'est parce qu'elle est bouleversante dans In the Fade, mais c'est aussi pour récompenser un film fort et complexe sur une réalité.

Des morts qui hantent

Pour préparer ce rôle, l'actrice d'origine allemande avait choisi de suivre un groupe de parole de parents dont les enfants étaient morts brutalement. Dans le film, qui sort mercredi 17 janvier, les auteurs présumés de l'attentat sont rapidement arrêtés : deux jeunes membres d'un groupe néonazi qui visait la communauté immigrée. Le réalisateur d'origine turc Fatih Akin s'est inspiré de faits réels, mais son propos n'est pas à proprement parler politique. Voilà pourquoi In the Fade, colle au pas d'une femme, d'une mère dans sa quête de justice.

