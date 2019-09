Il y a 80 ans, la France déclarait la guerre à l'Allemagne

3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Cinq millions d'hommes sont appelés sous les drapeaux. Les Français viennent récupérer leur ordre de mobilisation et se préparent à partir pour le front. Deux jours plus tôt, le 1er septembre, l'Allemagne a envahi la Pologne. Une violation de sa souveraineté, qui fait basculer l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. S'ensuit la drôle de guerre : des deux côtés du front, les armées s'observent.

Défaite de juin 1940

Les Français sont retranchés derrière la ligne Maginot, les Allemands derrière la ligne Siegfried. Ils y resteront jusqu'en mai 1940, date des premiers affrontements à grande échelle. La France perdra la campagne de France, aboutissant ainsi à la signature d’un l'armistice le 22 juin 1940. La lutte continuera via la France libre, le régime de résistance initié par le général de Gaulle. Sous sa conduite et avec l'aide décisive et stratégique des Alliés, les États-Unis et le Royaume-Uni en tête, le pays sera libéré du joug allemand en mai 1945.

