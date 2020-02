Fusillades mortelles en Allemagne : pourquoi la menace d'attentats d'extrême droite plane de nouveau sur le pays

La chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé "le poison" du racisme, jeudi 20 février, quelques heures après la mort de neuf personnes dans une double fusillade visant des bars à chicha à Hanau. Le suspect de l'attentat a été retrouvé mort dans son appartement, aux côtés du corps de sa mère. Le parquet fédéral, notamment chargé de l'antiterrorisme, saisi jeudi matin de l'enquête, explique disposer "d'éléments à l'appui d'une motivation xénophobe".

Selon Bild (en allemand), le suspect, un Allemand de 43 ans a laissé un manifeste et une vidéo. Le quotidien allemand a transmis ces documents à Peter Neumann, spécialiste du terrorisme au King's College de Londres, qui assure que le texte témoigne d'une "haine des étrangers et des non-blancs". "Il appelle à exterminer les populations de plusieurs pays en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Asie centrale" en usant "de termes explicitement eugénistes, affirmant que la science prouve que certaines races sont supérieures", développe l'expert sur Twitter.

(3) He justifies his call for killing the populations of entire countries in explicitly eugenicist terms, saying that the science provs that certain races are superior.