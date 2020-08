Fort de Brégançon : pour sa rentrée, Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel

La chancelière allemande, Angela Merkel sera reçue ce jeudi 20 août par Emmanuel Macron au Fort de Brégançon.. "C'est une rencontre diplomatique exceptionnelle. Le dernier Chancelier allemand à avoir été invité au Fort de Brégançon était Helmut Kohl par François Mitterrand, en 1985, avant la réunification allemande", explique la journaliste Catherine Demangeat, en direct du Fort pour France Télévisions.

Un couple franco-allemand qui veut paraître soudé

Il y sera question de la crise politique en Biélorussie et le coup d'Etat au Mali mais les dirigeants vont surtout parler Europe. Ils aborderont la question de la pandémie qui perdure, comment renforcer la coopération sur le contrôle des frontières et comment mettre en oeuvre concrètement le plan de relance de 750 milliards, signé il y a un mois. Emmanuel Macron prépare aussi le plan de relance français qui sera soumis en Conseil des ministre mardi prochain. Et demain Jean Castex sera au Fort de Brégançon pour une réunion de travail, sur ce plan de relance, avec le Président.

