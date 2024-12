Faut-il autoriser les piétons à traverser au feu rouge ? Le débat divise à Berlin

De l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. C'est une loi un peu spéciale qui vient d'être adoptée à New-York pour les piétons : ils sont désormais autorisés à traverser la rue... sans attendre que le feu passe au vert. En Allemagne, une association demande la même chose pour éviter les attentes inutiles, quand la voie est libre. Or, les Allemands ont plutôt la réputation de respecter les règles et cette proposition ne fait pas l'unanimité.

Au croisement des rues Wilmersdorf et Bismarck, en plein cœur de Berlin, six voies de circulation sont à franchir. Or, il faut traverser cette artère en à peine neuf secondes : c'est la durée du feu vert pour les piétons. "Ces feux sont une vraie calamité. Ils sont beaucoup trop courts", râle Nicolas, 34 ans, qui doit faire une halte pendant une bonne minute sur l'îlot central, au milieu de cette grande artère. "Même si on est jeune et en forme, on n'a pas le temps de traverser… On doit attendre au milieu de la circulation, les voitures roulent vite et c'est dangereux", dénonce-t-il.

"Une perte de temps" ou "un risque inutile" ?

Pourtant, ce n'est pas le pire : à d'autres croisements, le feu vert ne dure parfois que cinq secondes. D'où cette proposition de Fuss, l'Association des piétons de pouvoir traverser, même au feu rouge. "On peut traverser au rouge, par exemple, dans les petites rues, quand il n'y a qu'une voie dans chaque sens. On peut voir facilement si une voiture arrive. Des études ont montré que, sur certains trajets, les piétons passent la moitié du temps à attendre... C'est une grosse perte de temps", souligne le porte-parole de l'association, Roland Stimpel.

Mais pour Petra Nelken, la porte-parole mobilité de la ville de Berlin, pas question de modifier la règle : "On l'a appris dès notre plus jeune âge : au rouge on s'arrête, et au vert, on passe… Il y a même une comptine qui raconte ça. Un enfant ne verra pas si une voiture arrive. Et puis, il ne s'agit d'attendre que quelques secondes, pas des heures. C'est un risque inutile", tranche-t-il.

Traverser au rouge reste donc passible d'une amende de 5 euros en Allemagne, même si, dans la réalité, la sanction est rarement appliquée.