Eurozapping : un réseau pédopornographique démantelé ; une renaissance pour le Colisée

Un des plus grands réseaux pédopornographiques dans le monde a été démantelé en Allemagne. Il s’appelle Boys Town, un réseau qui compte plus de 400 000 membres et qui sévit depuis au moins deux ans sur le darknet. Après des mois de coopération internationale, la police a arrêté quatre Allemands, dont un au Paraguay.

Un passeport pour des victimes d’Hitler

Un passeport pour les familles des victimes du nazisme en Autriche. Noah Rorhlich est un Américain, mais son grand-père était un Autrichien, un juif victime de la Shoah. Pour réparer les erreurs du passé, l’Autriche a offert au petit-fils de Fritz Rorhlich un nouveau passeport. Près de 2 000 descendants d’Autrichiens juifs ont demandé à retrouver cette nationalité depuis septembre 2020.

Un plancher pour le Colisée à Rome, en Italie. Pour donner à ce monument une nouvelle vie, un plancher modulable tout en bois va être réalisé par une entreprise de Milan pour 20 millions d’euros. Des spectacles pourraient s’y dérouler à partir de 2023.