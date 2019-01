Eurozapping : un député lynché en Allemagne, des migrants abandonnés en Méditerranée

Un député d'extrême droit agressé en Allemagne. Il a été passé à tabac par trois hommes aux visages dissimulés. Dans une rue de Brême, le député de l'AfD a été frappé jusqu'à l'inconscience à coups de barre de bois et de pied. Une agression qui intervient après le saccage des locaux de son parti la semaine dernière dans la région de Saxe. Les jours de l'élu ne sont pas en danger.

Les salariés d'Alcoa manifestent en Espagne. Ils sont venus protester à Madrid depuis le nord du pays pour défendre leurs emplois. Les salariés de l'Américain Alcoa, troisième producteur d'aluminium mondial, ne veulent pas de la fermeture prévue de deux sites espagnols. 3 000 emplois directs et indirects sont menacés.

L'Autriche revêt son manteau blanc

Des migrants toujours coincés entre Malte et l'Italie. Depuis 18 jours, 49 migrants sont bloqués en mer Méditerranée à bord de deux navires d'ONG allemandes. Malte, qui a secouru plus de 200 migrants ces derniers jours, ne veut pas tous les accueillir et l'Italie accepterait seulement une dizaine de femmes et d'enfants. Les vivres commencent à manquer et aucun pays européen ne veut d'eux.

Des chutes de neige impressionnantes en Autriche : jusqu'à trois mètres en altitude et 1,50 m dans les vallées. Plusieurs routes sont bloquées. Des touristes ont été évacués d'une station de ski. Les chutes de neige ont provoqué des avalanches qui ont coûté la vie à cinq randonneurs.

