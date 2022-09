Eurozapping : plus de gaz russe en Allemagne, la Grande-Bretagne mise sur l'éolien, l'Espagne touchée par la grêle

Le robinet du gaz russe a été coupé, en Allemagne. Le fournisseur prétexte une maintenance de trois jours, mais les Allemands craignent une coupure définitive. Klaus Müller, président de l'Agence fédérale des réseaux, a voulu rassurer en expliquant que le pays allait "recevoir du gaz liquéfié depuis la Norvège, via la Belgique, les Pays-Bas et bientôt la France".

En Grande-Bretagne, on mise sur l'éolien : la plus grande ferme d'éoliennes au monde vient d'être achevée au large du comté de Yorkshire. Elle pourra alimenter en énergie près d'un million et demi de foyers.

Des grêlons ravageurs en Espagne

Les grêlons ont fait des victimes en Espagne. En quelques minutes, ils ont semé la désolation en Catalogne. 77 personnes ont été blessées et un bébé de 20 mois, touché à la tête, est décédé. De nombreuses toitures, des vitres et des pare-brises ont été détruits sous l'impact de ces grêlons épais.