Eurozapping : l’inflation au plus haut depuis quarante ans en Grande-Bretagne, l’Allemagne se précipite sur le charbon

La hausse des prix dépasse les 10% en Grande-Bretagne. Le pain, +12%, le lait, les œufs +19% et l’huile, au-delà des 23%. Du jamais vu depuis quarante ans. Dans cette boulangerie, le prix des gâteaux s’envole, et les clients se font plus rares. Même en supprimant le personnel, impossible de faire face. "Rester ouvert avec moins de clients coûte trop cher. Ce n’est plus viable", explique Kiersten George, propriétaire de la boulangerie Victoria Yum. Seul espoir, la baisse du prix du pétrole. Il pourrait peut-être inverser la tendance. Mais quand ?

En attendant, les Allemands se ruent sur le charbon. Jamais le commerce de Klaus-Jürgen Kaufmann n’avait aussi bien marché. En plein été, les briquettes de charbon s’arrachent. "Une palette par personne. Sinon on ne s’en sort pas. Et nous ne servons que les clients qui ont réservé à l’avance", détaille le vendeur de charbon. Le risque de manquer de gaz cet hiver pousse les Allemands à la prudence. Et tant pis pour l’écologie. À tel point que la pénurie s’installe dans tout le pays.

Transport économique et écologique en Suède

La Suède explore la piste du cheval. À côté de ce supermarché, une aire de repos pour ces équidés. L’initiative, imaginée par le propriétaire de la supérette séduit déjà. "Avec la flambée du prix de l’essence, c’est bien de pouvoir prendre le cheval à la place", se réjouit Gitte Rogsdale. Première conséquence pour ce magasin, la vente des carottes a explosé.