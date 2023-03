Eurozapping : le Royaume-Uni présente son budget alors que la rue gronde

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 15 mars.

Sur la BBC, la présentation du budget britannique se fait sur fond de manifestation. Enseignants, médecins, conducteurs de métro… alors que le pays est secoué par les plus importantes manifestations de son histoire, le nouveau gouvernement conservateur dévoile son budget avec un maître mot : remettre le pays au travail. "En raison de l’évolution des facteurs internationaux et des mesures que je prends, le Royaume-Uni n’entrera pas dans une récession technique cette année", affirme Jeremy Hunt, ministre britannique des finances.

De la prison ferme pour avoir donné une pilule abortive en Pologne

En Allemagne, le bilan carbone déçoit. Les billets de train à neuf euros, les voitures électriques et la hausse du prix du carburant n’auront pas suffi. Depuis la fin du Covid, les émissions de CO2 sur la route ont repris de plus belle. En Pologne, prison avec sursis pour une femme ayant envoyé une pilule abortive à une femme en détresse. Justyna a écopé de huit mois de prison avec sursis. "Je ne me sens pas coupable du tout, j’ai écouté le verdict comme si ça ne me concernait pas", a-t-elle déclaré.