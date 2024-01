Eurozapping : le Premier ministre britannique défend sa politique migratoire

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 17 janvier.

Pour stopper les arrivées de migrants de la Manche, Rishi Sunak, Premier ministre britannique, défend son plan de renvoi au Rwanda, conscient de jouer son avenir politique. Au Parlement, le débat est tumultueux : deux députés conservateurs ont même démissionné, estimant que la loi ne va pas assez loin. De son côté, Rishi Sunak est confiant : “Je suis absolument convaincu que ce plan va fonctionner, parce que je trouve qu’il est important de régler ce problème”, a-t-il expliqué.

Des manifestations pro-démocratiques en Allemagne

Depuis quelques jours en Allemagne, ils sont des milliers à descendre dans la rue. La raison ? Ils viennent défendre la démocratie contre le racisme et le parti d’extrême-droite AfD. Une habitante de Cologne témoigne : “Cologne est une ville colorée et doit le rester.” Un autre manifestant ajoute : “Il est temps de montrer que nous sommes les plus nombreux et que nous n’acceptons pas des méthodes de nazis.”